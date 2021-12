कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का सवाल- मेरे घर में आग लगाने वाले आईएस वाले थे?

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर से अपनी किताब को लेकर हुए विवाद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे घर में आग लगाने वाले आईएस वाले थे।

congress leader salman khurshid ask who set fire in my house