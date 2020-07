Coronavirus: कांग्रेस की दिग्गज नेता में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि, ट्वीट कर कही बड़ी बात

नई दिल्ली। देशभर में लगातार कोरोना वायरस ( coronavirus ) का असर बढ़ता जा रहा है। रोजाना 20 हजार से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण ( Corona Infected ) की चपेट में आ रहे हैं। वहीं अब तक 21 हजार से ज्यादा लोग देशभर में इस घातक महामारी की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। क्या आम क्या खास हर किसी को कोविड 19 ने अपनी जद में ले लिया है। ताजा खबर कांग्रेस की दिग्गज नेता को लेकर आ रही है।

दरअसल कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ( Sushmita Dev ) को कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस समय उनमें इसके कोई लक्षण नहीं हैं। आपको बात दें कि हाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय झा और अभिषेक मनु सिंघवी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। जबकि सुष्मिता देव इन दोनों के तीसरी नेता है जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है।

My report as signed by Department of Microbiology, Silchar Medical College, Cachar, Assam says I have tested positive for COVID 19. I am asymptomatic as of now. I thank everyone for their concern & calls. 🙏🏻