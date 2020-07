Bandipora Attack: BJP नेता हत्या मामले में लश्कर का हाथ, CCTV से मिले अहम सुराग

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में बीजेपी नेता ( BJP Leader shot dead ) शेख वसीम बारी ( Waseem bari ) और उनके परिवार को दो सदस्यों की हत्या मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। वारदात को कुछ घंटों बाद ही जम्मू पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटैज ( CCTV ) लगा है जो इस हादसे में आतंकी संगठन लश्क-ए-तैयबा ( Lashkar E Taiba ) के शामिल होने का संकेत दे रहा है।

इस हमले की जिम्मेदारी भले ही द रजिस्टेंस फोर्स ने ली हो, पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शामिल हैं।

He had adequate security, but there was negligence on part of on-duty personnel. All 10 personnel on duty suspended. Probe on. After analysis of CCTV footage, it seems like a pre-planned attack: Kashmir IG on the killing of BJP's former district pres Wasim Bari,his brother&father pic.twitter.com/TeBAcWrYK9