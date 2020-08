कल होगी Congress कार्य समिति की बैठक, Rahul Gandhi को अध्यक्ष बनाने की मांग तेज

नई दिल्ली। पिछले काफी वक्त से कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व बदलने की चर्चाएं चल रही है। इन सबके बीच कांग्रेस नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था कांग्रेस कार्य समिति (सी डब्ल्यू सी) की सोमवार को एक अहम आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर मोहर लगाई जा सकती है।

इससे पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र के माध्यम से पार्टी पदाधिकारियों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के किसी भी पत्र के लिखे जाने से इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि सोमवार को होने वाली कार्य समिति की बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। हालांकि बावजूद इसके कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं का बाजार गर्म है।

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सोमवार 24 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक सुबह 11 बजे आयोजित की गई है। यह मीटिंग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संपन्न होगी।

A meeting of the Congress Working Committee will be held on Monday, the 24th August, 2020 at 11.00 AM via video conferencing.

वहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चल्ला वामशी चंद रेड्डी ने रविवार को सभी कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यों को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बढ़ावा देने में किसी भी तरह की देरी पार्टी की प्रगति के लिए "बेहिसाब नुकसान" का कारण होगी और "कांग्रेस परिवार को उत्साहहीन" करेगी।

सीडब्ल्यूसी की बैठक से एक दिन पहले रेड्डी ने कहा कि यह निर्णय "आगे की रचनात्मक कार्रवाई के लिए लॉन्चिंग पैड बनाएगा और हमें किसी भी घटना के लिए तैयार करेगा।" उन्होंने कहा कि राहुल ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पार्टी में युवाओं और बुजुर्गों को एकजुट कर सकते हैं और वह "अकेले हमें इन अंधेरे वक्त से बाहर ले जा सकते हैं।"

गौरतलब है कांग्रेस कार्यसमिति की पिछली बैठक में वर्ष 2019 के आम चुनाव में पार्टी की हार को लेकर कुछ सांसदों द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर तीखी बहस हुई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सोमवार को कार्य समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो गई है। बताया गया है कि कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही कार्य समिति के लिए चुनाव कराने की मांग भी की थी।

On behalf of millions of #Congress workers & sympathisers,wrote to Hon'ble members of CWC.

"Any further delay in promoting @RahulGandhi ji as President of @INCIndia can cause incalculable harm to t progress of Congress party"@priyankagandhi @kcvenugopalmp @adhirrcinc @ahmedpatel pic.twitter.com/0p1tCWqeNY