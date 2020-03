Coronavirus LIVE: हर्षवर्धन बोले- तेहरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ईरान के संपर्क में

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कोरोना वायरस पर बयान देते हुए कहा है कि अभी तक देश भर में 29 मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा चीन के वुहान से लाए गए भी भारतीयों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। उन्होंने कहा है कि जब तक जरूरी न हो चीन न जाएं भारतीय नागरिक। 21 एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की जा रही है। जांच के लिए 19 और लैब बनाई जा रही है।

Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan in Rajya Sabha makes a statement on Coronavirus: Till 4th March, there have been 29 positive cases of coronavirus in India pic.twitter.com/HPq4DLQtuZ