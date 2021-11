Cruise Drug Case: देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आरोप, नवाब मलिक ने मुंबई बम धमाके के दोषियों से खरीदी जमीन

नई दिल्ली। मुंबई क्रूज ड्रग केस ( Cruise Drug Case ) में शुरू हुई सियासी तकरार अब भी जारी है। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) का बड़ा आरोप लगाया। मंगलवार को प्रेस वार्ता के जरिए फडणवीस ने नवाब मलिक ( Nawab Malik ) के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ( Under World Connection ) की बात कही। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक ने मुंबई बम धमाकों ( Mumbai Bomb Blast ) के गुनहगारों से जमीन खरीदी।

फडणवीस ने बताया कि 1993 में हुए मुंबई बम धमाके के दो आरोपी सलीम पटेल और शाह वली खान से 2005 में नवाब मलिक ने जमीन खरीदी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने कहा ना ये सलीम-जावेद की स्टोरी है और ना ही इंटरवेल के बाद की पिक्चर है। जैसा 'मैंने कहा था कि ये सारे सबूत एनसीपी चीफ शरद पवार को भी दूंगा, ताकि उनको पता चले उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं।' उन्होंने कहा ऐसी कुल मिलाकर पांच संपत्तियां हैं, जिनमें से चार में तो 100 फीसदी अंडरवर्ल्ड का एंगल है। ये 2005 से लेकर अब तक की हैं।

Nawab Malik has dealings with people from the Underworld people convicted in '93 Mumbai bomb blasts case. He purchased land from convicts of the case on rates cheaper than market rates. Was this deal to save prime land from being forfeited under TADA law?: Devendra Fadnavis, BJP pic.twitter.com/TDe0qfMmGc