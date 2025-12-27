CWC बैठक की शुरुआत: मोदी सरकार ने खत्म की मनरेगा, गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा: मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक की शुरुआत में केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों को बेसहारा कर दिया है, जो न सिर्फ संविधान और लोकतंत्र पर हमला है बल्कि गरीबों के पेट पर लात और पीठ में छुरा घोंपने जैसा कदम है। खरगे ने कहा कि यह योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित थी, जिसे खत्म करना “गांधीजी का अपमान” है। उन्होंने सोनिया गांधी के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि मनरेगा सर्वोदय और काम के अधिकार की जीवित मिसाल थी, जिसकी समाप्ति सामूहिक नैतिक विफलता है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने किसी अध्ययन या परामर्श के बिना नया कानून थोप दिया। तीन कृषि कानूनों की तरह ही देशव्यापी आंदोलन की जरूरत बताई। खरगे ने कहा कि 2006 में बंडलापल्ली (आंध्र प्रदेश) में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा शुरू की गई यह योजना विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बनी, जिससे पलायन रुका,महिलाओं, दलितों, आदिवासियों को सुरक्षा मिली और लाखों परिवार गरीबी से ऊपर आए।