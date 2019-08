सुषमा स्वराज के निधन को अमित शाह ने बताया भारतीय राजनीति की बड़ी क्षति

नई दिल्ली। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ( sushma swaraj death ) के अकस्मात निधन से देश का माहौल गमगीन है। मंगलवार से ही पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने को उनके घर भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों समेत देश की जानी मानी हस्तियों का तांता लगा हुआ है।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah pays last respects to former External Affairs Minister and BJP leader #SushmaSwaraj. pic.twitter.com/fSnu7Zmpfv — ANI (@ANI) August 7, 2019

उधर, सुषमा स्वराज के निधन ( Sushma Swaraj Death ) की खबर सुन कर उनके घर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व विदेश मंत्री के निधन पर गहरी संवेदना जाहिर की है। सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अमित शाह ने उनके निधन को भारतीय राजनीति के लिए गहरी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि सुषमा न केवल भारतीय सियासत की बुलंद आवाज थीं, बल्कि एक सशक्त महिला नेत्री भी थीं।

#WATCH Delhi: Senior BJP leader LK Advani and his daughter Pratibha Advani break down as they meet #SushmaSwaraj's husband Swaraj Kaushal and their daughter Bansuri. pic.twitter.com/EogClO6dei — ANI (@ANI) August 7, 2019

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दुख प्रकट करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ( Sushma Swaraj Death ) ने अपनी अलग-अलग भूमिकाओं में हमेशा देश की ख्याति को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज का अचानक यूं चले जाना उनके लिए काफी दुखदायी है। अमित शाह ने कहा कि दुख की घड़ी में वह सुषमा स्वराज के परिवार के साथ हैं।

