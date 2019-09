दिल्ली: अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे उपराष्ट्रपति नायडू व अमित शाह, PM नहीं हो पाए शामिल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आज यानी मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।

श्रद्धांजलि सभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।

समारोह में भजन गायक अनूप जलोटा ने विशेष प्रस्तुति दी।

Delhi: Home Minister Amit Shah at condolence meeting of Late Arun Jaitley. https://t.co/eeizvRhpE2 pic.twitter.com/cZbhkMYm4J

हालांकि श्रद्धांजलि सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही थी, लेकिन वह शाम 7.30 अपने रूस दौरे के लिए रवाना होंगे।

जिसके चलते उनका आना संभव न हो सका। गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का 23 अगस्त को निधन हो गया था।

अरुण जेटली का पार्थिव शरीर पहले उनके आवास और फिर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर रखा गया था।

Delhi: Vice President Venkaiah Naidu and senior BJP leader Murli Manohar Joshi at condolence meeting of Late Arun Jaitley. pic.twitter.com/ksTyRBBzky