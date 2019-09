दिल्ली विधानसभा ने अलका लांबा को किया अयोग्य घोषित, कांग्रेस कर चुकीं ज्वाइन

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( AAP ) की पूर्व नेता अलका लांबा को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने गुरुवार को दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया।

इस महीने की शुरुआत में लांबा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका के बाद यह फैसला लिया गया और विधानसभा ने लांबा को दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया।

