अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग सख्त, स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर करने का फरमान

नई दिल्ली। जैसे-जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Elections ) की तारीख नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच भाषणबाजी और भड़काऊ बयानबाजी का सिलसिला भी चल निकला है।

आलम यह है कि नेताओं की जुबान पर अंकुश लगाने के लिए अब चुनाव आयोग को बीच में कूदना पड़ा है। ताजा मामला मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा (Parvesh Verma) से जुड़ा है।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने दोनों ही नेताओं पर कार्रवाई की है।

इसके साथ ही इनको दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों (BJP Star Campaigner) की लिस्ट से बाहर करने का भी आदेश दिया है।

Election Commission of India: EC has ordered removal of Anurag Thakur & Parvesh Sahib Singh Verma from the list of star campaigners of BJP for #DelhiElections with immediate effect & until further notice. pic.twitter.com/LXAXePyAnn

आपको बता दें कि भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना आतंकियों और नक्सलियों से की थी।

राजधानी स्थित मादीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जैसे नटवरलाल और आतंकवादी देश में छुपे बैठे हैं।

प्रवेश वर्मा यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि हम यह सोचने को मजबूर हैं कि कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुकाबला करे या फिर केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से पार पाएं।

Election Commission issues notice to Union Minister Anurag Thakur over his reported comment "Desh ke gaddaron ko" & subsequent reply of the crowd "goli maaron saalon ko" at a rally in Delhi yesterday. EC has given Anurag Thakur time till 12 noon on 30 Jan, to reply to the notice. pic.twitter.com/gvYIsG828B