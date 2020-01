गणतंत्र दिवस पर असम के डिब्रूगढ़ और चराइदेव में धमाके, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

नई दिल्ली। एक ओर जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस ( Republic Day ) की खुशियों में डूबा है, वहीं असम के दो जिलों (डिब्रूगढ़ और चराइदेव) में जोरदार धमाके की खबर सामने आई है।

धमाके की सूचना मिलते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना में अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahant: We have received the information about the explosion in Dibrugarh. An investigation has begun, it is being probed that who is involved in this. https://t.co/jIIToDOLlZ