विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीसी चाको का इस्तीफा

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। पार्टी अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा (Delhi congress president subhash chopra) के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली प्रदेश प्रभारी दिल्ली पीसी चाको (PC Chacko ) ने भी इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी की करारी शिकस्त के बाद पीसी चाको ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है।

सुभाष चोपड़ा ने भेजा इस्तीफा

इससे पहले चुनाव नतीजे आने के बाद मंगलवार देर शाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया । बता दें कि 70 विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जबकि 8 सीटों पर बीजेपी सिमट गई है।

