दिल्ली: CM केजरीवाल ने भाजपा के बाहरी प्रचारकों को दिया दिल्ली घुमाने का निमंत्रण

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Elections ) के लिए आठ फरवरी को होने वाले मतदान के मद्देनजर जुबानी जंग तेज हो गई है।

ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind kejriwal ) ने अब भाजपा ( BJP ) के अन्य राज्यों से आए प्रचारकों को दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराने का निमंत्रण दिया है।

केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि विभिन्न पार्टियों ने उनके खिलाफ हाथ मिला लिया है।

अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग सख्त, स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर करने का फरमान

केजरीवाल ने बुधवार को बाहर से आए प्रचारकों को दिल्ली दर्शन के आयोजन की बात कहते हुए अक्षरधाम व लोटस टेंपल का आनंद लेने को कहा।

केजरीवाल ने ट्वीट किया, "भाजपा के 200 सांसद, 70 मंत्री और 11 मुख्यमंत्री आप लोग प्रचार के लिए दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली वालों ने पांच साल में खूब मेहनत से दिल्ली को संवारा है।

In drizzling rain, AAP National Convenor and Delhi CM @ArvindKejriwal addressed a jansabha in Delhi Cantt. pic.twitter.com/Gu9GwrqOvk