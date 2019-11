दिल्ली: सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई शिवसेना, संसद में निभाएगी विपक्ष की भूमिका

नई दिल्ली। 18 नवम्बर यानी कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई।

संसद भवन के लाइब्रेरी में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह , केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए।

बैठक में मोदी सरकार ने संसदीय सत्र शांतिपूर्ण चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा।

महाराष्ट्र: बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर बोले संजय राउत— इस बार CM शिवसेना का ही होगा

इस दौरान प्रहलाद जोशी ने बताया कि शिवसेना इस बैठक में शामिल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संसदीय सत्र कार्यवाही के दौरान शिवसेना विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाएगी।

जोशी ने कहा कि इसलिए सदन में उसके बैठने की व्यवस्था विपक्ष के साथ कर दी जाएगी। वहीं, शिवसेना ने यह साफ कर दिया है कि वह राजग घटक दलों की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी।

शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से कोई संबंध नहीं है।

महाराष्ट्र: बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर फडणवीस का नमन— बाला साहेब ने दी स्वाभिमान की सीख

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at the Parliament Library Building for the all party meeting called by Union Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi, ahead of winter session of Parliament. The Winter Session of the Parliament begins tomorrow. pic.twitter.com/E3GQ1gnUjA