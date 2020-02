Delhi violence: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू, शाम को निकलेगा शांति मार्च

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NRC ) को लेकर देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर उबल रहा है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले तीन दिनों से जमकर हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस हिंसा ( violence ) में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ( CWC ) की बैठक शुरू हो गई है। जबकि, शाम को पार्टी की ओर से कांग्रेस मुख्यालय से गांधी स्मृति तक शांति मार्च निकाला जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ), कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ), पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ( Manmohan Singh ) समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में दिल्ली में जारी हिंसा को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। बैठक से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहा कि चाहे गृह मंत्री हो या फिर गृह मंत्रालय, सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंसा को रोके। हिंसा सोमवार से जारी है और अब भी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस की भारी विफलता को दिखाता है।

Delhi: Congress interim president Sonia Gandhi, Former Prime Minister Dr Manmohan Singh, Priyanka Gandhi Vadra, P Chidambaram, Jyotiraditya Scindia and other party leaders at Congress Working Committee (CWC) meeting underway at AICC headquarters. pic.twitter.com/Juaol61f28