Coronavirus: बंगाल गई केंद्र की टीम, डेरेक ओ ब्रायन ने बताया 'पॉलिटिकल वायरस' फैलाना मकसद

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ( Derek O'Brien ) ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस ( Coronavirus ) लॉकडाउन के कथित उल्लंघन की जांच के लिए पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) भेजी गई एक केंद्रीय टीम पर निशाना साधा है।

गृह मंत्रालय के अनुसार अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय टीम (IMCT) को बंगाल की स्थिति का आकलन करने, राज्य के अधिकारियों को निर्देश जारी करने और अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपने का काम सौंपा गया है।

आपको बता दें कि कोरोना वायरस की स्थिति का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दलों (IMCT) के पश्चिम बंगाल पहुंची।

IMCT #Bengal visit served no purpose

- Visiting districts with no hotspots

- Asking for committee already in place



Real aim is to spread the political virus. Doing it shamelessly. Blatantly.

Take ur pick.



IMCT= India’s Most Callous Team



IMCT= I Must Cause Trouble(in Bengal)