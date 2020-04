DMC अध्यक्ष जफरूल इस्लाम ने की जाकिर नाइक की तारीफ, नाराज BJP ने की कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। देशभर में जारी कोरोना संकट के बीच दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ( DMC ) के अध्यक्ष जफरूल इस्लाम खान ( Zafarul Islam Khan ) ने मंगलवार को मुस्लिम कट्टरपंथी जाकिर नाइक ( Zakir Naik ) को हीरो बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर खान के इस बयान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो मंगलवार देर रात से ट्विटर पर जाकिर नाइक से जुड़े कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार से इस बात को संज्ञान में लेते हुए जफर इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

दरअसल, दिल्ली अल्पसंख्य आयोग के अध्यक्ष खान ने फेसबुक पर अपने एक पोस्ट में हिंदुत्व का कट्टर विचार रखने वाले लोगों पर सवालिया निशान लगाते हुए भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए कुवैत की प्रशंसा की। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कट्टर हिंदू सोच रखने वाले लोगों का मानना है कि अपने आर्थिक हितों को देखते हुए मुस्लिम एवं अरब जगत भारत में मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार पर चुप रहेंगे।' खान ने भारत के आंतरिक मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया है।

जफरुल इस्लाम ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि कट्टर हिंदू यह भूल गए हैं कि भारतीय मुसलमानों ने शताब्दियों से इस्लाम की भलाई के लिए सेवा की है। इसके लिए अरब एवं मुस्लिम जगत में उनका काफी सम्मान है। इस्लामी और अरब विज्ञान में विश्व विरासत में इनका मान विशाल सांस्कृतिक और सांस्कृतिक योगदान के कारण है। शाह वलीलुल्लाह देहलवी, इकबाल, अबुल हसन नदवी, वहीदुद्दीन खान, जाकिर नाइक जैसे कई सम्मानित नाम अरब एवं मुस्लिम जगत में हैं।

