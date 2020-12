48 घंटे में निकल सकता है किसान आंदोलन का समाधान, जानें केंद्र सरकार ने उठाया क्या कदम?

नई दिल्ली। हरियाणा में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (JJP ) के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ( Dushyant Chautala ) ने शनिवार को यहां राजधानी में मोदी सरकार ( Modi Government ) के तीन प्रमुख मंत्रियों के साथ भेंट कर किसान आंदोलन ( Farmer Protest ) को सुलझाने पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defense Minister Rajnath Singh ), कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar ) और रेल मंत्री पीयूष गोयल ( Railway Minister Piyush Goyal ) से मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अगले 48 घंटे में किसान आंदोलन का हल निकलने की उम्मीद जताई है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान नेताओं और सरकार के बीच ठप हुई बातचीत दोबारा शुरू होने पर जोर देते हुए कहा कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं।

It's my responsibility as representative of farmers to secure their rights. I discussed the matter with Union Ministers, I'm hopeful that a way will be found with mutual consent & the standoff will be resolved. The Centre is positive: Haryana Dy CM Dushyant Chautala https://t.co/83ZLR6m9d5