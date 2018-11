नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) अध्यक्ष अंकिव बसोया को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने संगठन से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ abvp ने अंकिव से जांच पूरी होने तक अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को कहा है। जबतरक मामले की पूरी जांच नहीं होती उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। बता दें कि बोसाया पर फर्जी डिग्री के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन का आरोप है।

एबीवीपी ने जारी किया बयान

एबीवीपी की मीडिया समन्वयक मोनिका चौधरी ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि फर्जी डिग्री मामले की जांच होने तक बसोया को संगठन के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही बसोया को डूसू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को भी कहा गया है। डूसू छात्रसंघ के चुनाव सितंबर में हुए थे जिसमें एबीवीपी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के पद पर जीत पाई थी।

We have asked dusu president ankiv baisoya to resign from his post and also expelled him from all the responsibilities of the organization till the inquiry is over (in fake degree case): Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad (ABVP) pic.twitter.com/6omJzXc5Dz