मोदी-शाह को क्लीन चिट से चुनाव आयोग में मचा घमासान, CEC सुनील अरोड़ा ने जारी किया स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव अभी पूरी तरह संपन्न नहीं हुए हैं, कि चुनाव आयोग में आपसी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। आयोग के आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े फैसलों को लेकर नाराज चल रहे चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील आरोड़ा से आयोग के फैसलों पर आयुक्तों के बीच के मतभेद व असहमति को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करने की मांग की है। आयुक्ततों के बीच मतभेद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने शनिवार को अपना वक्तव्य जारी किया है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग में छिड़े विवाद पर बात करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 21 मई को बैठक बुलाई है।

CEC Sunil Arora issues statement on EC Ashok Lavasa's purported letter to him: The 3 members of EC are not expected to be template or clones of each other, there have been so many times in the past when there has been a vast diversion of views as it can, and should be. (1/3) pic.twitter.com/cAAvcHIA44