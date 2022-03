चुनावों में हार के लिए गांधी परिवार नहीं नेता और सांसद जिम्मेदार- कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे

पाँच राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को मिली हार की चर्चा अभी भी है। पार्टी ने कार्यसमिति की बैठक कर हार की समीक्षा की। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता Mallikarjun Kharge ने कहा है कि हार के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार नहीं है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराए जाने का विरोध किया। इसके साथ ही जिन राज्यों में हार हुई उन राज्यों के नेताओं को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व आगे बढ़ेगी और अगले चुनावों में और बेहतर प्रदर्शन करेगी।

Everyone responsible, not Gandhi family for Congress defeat- Malikarjun khadge