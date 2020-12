Farmer Protest: अमित शाह की मीटिंग में फैसला- कृषि कानूनों पर सरेंडर नहीं करेगी मोदी सरकार!

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों ( Farm Laws ) को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध ( Protest Against Agriculture Laws ) लंबा चलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यह है कि केद्र सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि वो कृषि कानूनों को लेकर आत्मसमर्पण के कतई मूड में नहीं है। यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह ( Union home minister amit shah ) की अध्यक्षता में गुरुवार को भाजपा मुख्यालय ( BJP headquarters ) पर हुई हाई लेवल मीटिंग में सितंबर में बने तीनों कृषि कानूनों को मजबूती से डिफेंड करने के साथ किसानों का समर्थन जुटाने का निर्णय लिया गया। इस हाई लेवल मीटिंग में कहा गया कि विपक्ष और कुछ संगठनों की ओर से फैलाए गए भ्रम को दूर करते हुए तीनों कानूनों का पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती से बचाव करने के लिए लगातार अभियान चलाना चाहिए।

Farmer Protest को काउंटर करने की तैयारी में मोदी सरकार, जानिए क्या है प्लान?

Delhi: Union Home Minister Amit Shah leaves BJP headquarters after attending a meeting with party general secretaries on farmers' agitation.



Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar & Union Commerce Minister Piyush Goyal were also present in the meet. https://t.co/is6Wrj4hcm pic.twitter.com/Zzj56qCVZ8