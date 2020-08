Coronavirus Crisis के बीच फिर से खोली जाएगी Film and TV Production Industry, ये होंगे नए नियम

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के फैलते संक्रमण के बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javadekar, Union Minister for Information & Broadcasting ) ने रविवार को घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Crisis ) की वजह से पिछले कई महीनों से बंद फिल्म और टीवी प्रोडक्शन इंडस्ट्री ( Film and TV Production Industry ) को फिर से खोलना जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javadekar ) ने कहा कि फिल्म और टीवी प्रोडक्शन इंडस्ट्री को भले ही खोला जा रहा है, लेकिन संचालन के दौरान कोविड-19 से जुड़े निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

I am happy to announce that we are releasing standard operating procedure for film and TV programme shooting: Prakash Javadekar, Union Minister for Information & Broadcasting #COVID19 pic.twitter.com/p2rnOZsCQ9