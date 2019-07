शीला ​दीक्षित के बाद अब ​दिल्ली की सियासत को दूसरा झटका, भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मांगे राम का निधन

नई दिल्ली। 24 घंटे के भीतर दिल्ली की राजनीति को दूसरा झटका लगा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित ( Sheila Dixit ) के निधन के बाद अब भाजपा के लिए भी बुरी खबर आई है। रविवार को दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मांगे राम गर्ग ( Former BJP Delhi President Mange Ram Garg ) का निधन हो गया है।

Former BJP Delhi President Mange Ram Garg passed away at 7.30 am today. More details awaited. pic.twitter.com/CeLFlWgUhK