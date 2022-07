लगातार गिरते रुपये पर राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, कहा - "…80, 90 पूरे 100? अपनी नाकामियों की सजा देश की आम जनता को मत दो'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए के लागातार कमजोर होने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले सबसे कमज़ोर -80 पार हो चुका है।

डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है और अब यह 80 रुपए तक पहुंच गया है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए के लागातार कमजोर होने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने रुपए की कीमत में गिरावट को लेकर शनिवार को पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि अब केंद्र सरकार को अपनी कुम्भकर्णीय नींद से जागकर आर्थिक नीतियों में सुधार करना चाहिए।

Rahul Gandhi targeted Prime Minister Narendra Modi over fall in the value of rupee against dollar