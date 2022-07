श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफे में किया अपना बचाव, कहा - 'मैंने क्षमता के मुताबिक देश की सेवा की'

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को संभाल न पाने के कारण अपने खिलाफ बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सिंगापुर चले गए थे, उन्होंने वहां से अपना इस्तीफा पत्र भेजा है। इस्तीफे के जरीए उन्होंने अपने बचाव में भी कई तरह की बाते लिखी हैं।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश की अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने के कारण अपने खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बीच सिंगापुर चले गए हैं और उन्होंने वहीं से अपना इस्तीफ पत्र भेजा है। अपने इस इस्तीफे के जरिए उन्होंने अपना बचाव किया है। इस त्याग पत्र में उन्होंने कई बातें कही हैं। राजपक्षे ने देर रात संसद अध्यक्ष को ईमेल कर अपना इस्तीफा दिया था। हालांकि राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते ऐसा नहीं किया गया।

Former Sri Lankan president Gotabaya Rajapaksa defends himself, says served motherland to best of his ability