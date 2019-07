दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन, आज सुबह पड़ा था दिल का दौरा

नई दिल्ली। तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित का शनिवार को निधन हो गया। निधन का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। शीला दीक्षित लंबे समय से बीमार चल रही थीं। 81 साल की उम्र में शीला दीक्षित ने एस्कॉर्ट अस्पताल में आखिरी सांस ली।

पीएम मोदी ने दुख जताया

शीला दीक्षित के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं है। दिल्ली के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रहेगा।

Prime Minister Narendra Modi tweets, "Deeply saddened by the demise of Sheila Dikshit Ji. Blessed with a warm and affable personality, she made a noteworthy contribution to Delhi’s development. Condolences to her family and supporters. Om Shanti." pic.twitter.com/1m3aoXYqvj

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।

Delhi CM Arvind Kejriwal tweets, "Just now got to know about extremely terrible news about the passing away of Sheila Dikshit ji. It's a huge loss for Delhi & her contribution will always be remembered. My heartfelt condolences to her family members. May her soul rest in peace" pic.twitter.com/Wzk05DvQBv