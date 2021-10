BJP में शामिल हुए देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सलाथिया, कल ही छोड़ी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली। नेशनल कांफ्रेंस ( National Conference ) से इस्तीफा देने के ठीक एक दिन बाद वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ( Devendra Singh Rana ) और सुरजीत सिंह सलाथिया ( Surjeet Sing Salathia ) ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ( BJP )का दामन थाम लिया।

दोनों ही नेताओं ने राजधानी दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में पार्टी सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली स्थित भाजपा पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी, धर्मेद्र प्रधान और पीएमओ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया भाजपा में शामिल हुए।

