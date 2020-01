तमिलनाडु के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष PH पांडियन का निधन, दौड़ी शोक की लहर

नई दिल्ली। अन्नाद्रमुक (AIADMK) नेता और तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पी.एच. पांडियन ( Former Tamil Nadu Assembly Speaker PH Pandian ) का शनिवार सुबह यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।

वह बीमार चल रहे थे। पेशे से वकील पांडियन 1985-1989 तक तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष रहे।

वह 1977, 1980 और 1984 में अपने पैतृक चेरान्मादेवी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए।

महाराष्ट्र: उद्धव सरकार को झटका, अब्दुल सत्तार का मंत्रीपद से इस्तीफा

Chennai: Former tamil nadu assembly Speaker and AIADMK leader PH Pandian passed away today, after prolonged illness. (file pic) pic.twitter.com/pOUTqSNt8d