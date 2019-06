कृष्ण रेड्डी के बयान पर बोले ओवैसी- BJP वालों को हर मुसलमान आतंकी ही लगता है

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ( G Kishan Reddy ) ने असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला बोला है। रेड्डी ने कहा कि देश में ऐसे कई स्थान हैं, जहां आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। देश के किसी भी कोने में कोई घटना होती है तो उसकी जड़ें हैदराबाद तक पहुंच जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की पुलिस और एनआईए हर 2-3 महीने में हैदराबाद से आतंकियों को गिरफ्तार करती है। इसके लिए तेलंगाना सरकार ( Telangana Government ) कुछ नहीं कर रही है। अब इस पूरे मामले पर सियासत गरमा गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने जूनियर मंत्री रेड्डी को जहां फटकार लगाई है, वहीं ओवैसी ने पूरी बीजेपी पर ही हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को देश में दिखने वाला हर मुसलमान आतंकवादी ही लगता है।

MoS (Home) G Kishan Reddy: There are places in country where terror activities are on a rise. If an incident takes place in Bengaluru, Bhopal, its roots are traced to Hyderabad . State police, NIA have arrested terrorists in Hyderabad every 2-3 months. I didn't say anything wrong. pic.twitter.com/EWvQiHJ8V9

शाह ने रेड्डी को लगाई फटकार

विभाग संभालने के बाद पहले ही दिन विवादित बयान देकर जी कृष्ण रेड्डी सुर्खियों में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) भी रेड्डी के इस बयान से नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाह ने रेड्डी को फटकार लगाते हुए अपने जूनियर मंत्रियों को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है।

ओवैसी ने पूछा- आपको हैदराबाद की तरक्की अच्छी नहीं लगी?

वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी किशन रेड्डी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मंत्री ने अबतक अपने विभाग का काम भी ठीक से नहीं समझा वे ऐसा बयान कैसे दे सकता सकता है। इस तरह की गैरजिम्मेदाराना तरीके से बात करना एक मंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन हम उनसे इस तरह की बात करने की उम्मीद करते हैं क्योंकि वे ( BJP ) जहां भी मुसलमानों को देखते हैं, उनको आतंकवादी समझते हैं। मुझे बताइए कि 5 सालों में ऐसा कितनी बार हुआ है जब NIA, आईबी या रॉ ने लिखित में दिया हो कि हैदराबाद आंतकियों के लिए सेफ जोन बन रहा है। क्या उन्हें हैदराबाद की तरक्की अच्छी नहीं लग रही है?

A Owaisi, AIMIM on MoS (Home) G Kishan Reddy's reported statement 'Hyderabad safe zone for terror': I'd like to ask him that in last 5 years how many times have NIA, IB & RAW gave in writing that Hyderabad is a safe zone for terror? It is unfortunate the he is saying such things. pic.twitter.com/Y0RYCZYRv2