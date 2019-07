गोवा के CM प्रमोद सावंत ने 4 मंत्रियों से मांगा इस्तीफा, बोले- पार्टी का आदेश

नई दिल्ली। कांग्रेस के 10 बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद गोवा सरकार बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे निकल चुकी है। पार्टी को अब पुराने सहयोगियों की जरुरत नहीं है, लिहाजा उनसे मंत्री पद छिना जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ( Pramod sawant ) ने शुक्रवार की शाम 4 मंत्रियों से इस्तीफा मांगा है।

डिप्टी सीएम समेत 4 से हुई इस्तीफे की मांग

goa government ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के मंत्रियों और एक निर्दलीय विधायक से इस्तीफे की मांग की है। जिन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है उसमें Goa Forward party अध्यक्ष विजय सरदेसाई भी शामिल हैं, जो फिलहाल राज्य के उप-मुख्यमंत्री पद पर हैं। इसके अलावा विनोद पालेकर, जयेश सलगांवकर और एक निर्दलीय विधायक रोहन खाउते से इस्तीफा देने को कहा गया है।

पार्टी हाईकमान से मिला आदेश: सावंत

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने न्यूज एजेंसी से कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया है कि मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया जाए।

Goa Forward Party: We are a part of the NDA and had joined the BJP-led state government after talks with the national leadership of the BJP. The present state BJP leaders were not part of the discussions then. pic.twitter.com/5UhLl7iTG2