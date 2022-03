गोवा में हर परिवार को मुफ्त मिलेंगे सालाना 3 रसोई गैस सिलेंडर, सावंत सरकार ने किया ऐलान

आम जनता के हित को लेकर अब राजनीतिक दलों में कॉम्पटीशन बढ़ने लगा है। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर अब बीजेपी भी लोगों की भलाई के लिए कड़े फैसले ले रही है। ऐसा ही एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत अब हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर हर परिवार को मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। ये अप्रैल के महीने लागू भी हो जाएगा।

गोवा की बीजेपी सरकार भी अब जनता के हित को लेकर बड़े फैसले ले रही है। प्रमोद सावंत ने सरकार बनाने के 24 घंटे के अंदर ही गोवा कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब राज्य में हर परिवार को तीन रसोई गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी वादों में ये वादा किया था, लिहाजा सरकार बनाने के 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपना पहला वादा पूरा कर लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार का ये फैसला आगामी अप्रैल महीने से ही लागू कर दिया जाएगा। यानि अप्रैल से अगले मार्च तक हर परिवार को तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।

