दिवाली से पहले जीएसटी में संशोधन: आम आदमी का त्योहार बनेगा अब और भी चमकदार

दिवाली की जगमगाहट और छठ पूजा की पवित्रता से ठीक पहले, जब पूरा देश रोशनी और उल्लास की तैयारी में जुटा हुआ है, तब मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि हर आम आदमी के घर में खुशियों की लौ जला देगा। जीएसटी दरों में किए गए हालिया संशोधन द्वारा कई आवश्यक वस्तुओं पर वर्तमान कर 12-18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत तथा कई वस्तुओं पर शून्य कर दिया गया है। यह एक सच्ची 'जीएसटी दिवाली' है। जीएसटी संशोधन सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि त्योहारों की भावना से जुड़ा एक मोदी सरकार का उपहार है। जहां साफ देखने को मिलता है कि इस संशोधन से अंधेरा छटेगा, और उम्मीद की किरणें फैलेगी। भाजपा सरकार ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि विकास का मतलब सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि हर घर की खुशहाली से है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नीति का प्रमाण है, जो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र को साकार कर रहा है। नए जीएसटी संशोधन में निजी जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वे टर्म लाइफ, यूएलआईपी या एंडोमेंट पॉलिसी हों, सभी पर छूट प्रदान की गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया गया है। आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% किया गया है।दूध या पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। भारतीय ब्रेड पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। जीएसटी में इस तरह के संशोधन का सबसे बड़ा लाभ मध्यम और निम्न-आय वर्ग के परिवारों को होगा। यह बचत, चाहे छोटी ही सही, उनके लिए अतिरिक्त खर्च या निवेश का अवसर लाएगी। नए जीएसटी संशोधन में लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह बदलाव आम भारतीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। जीएसटी संशोधन में उपभोक्ता वस्तुओं को भी सस्ता किया गया है। एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यह कदम मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को एक नया उड़ान देता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, जो लंबे समय से नया टीवी या कार खरीदने का सपना देख रहा था, अब इसे और आसानी से प्राप्त कर सकेगा। कृषि क्षेत्र, जो भारत की आत्मा है, इनको भी इन सुधारों से विशेष लाभ होगा। कृषि वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि शामिल हैं, इन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। देश में 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह बचत देशवासियों को स्वस्थ जीवन के साथ साथ त्योहारों में भी रंग भर देगी।