गुजरात के विधायक अल्पेश ठाकोर बोले- 'कांग्रेस के 15 विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार'

नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव 2019 में मिली करारी हार के बाद एक तरफ कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़े और मौके की ताक में बैठे विधायक अल्पेश ठाकोर ने मंगलवार को सनसनीखेज दावा कर सबको चौंका दिया है। उन्‍होंने कहा है कि इंतजार करिए और देखिए कि आगे क्या होता है। उन्‍होंने कहा है कि कांग्रेस के 15 से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस में हर कोई परेशान है। सच तो ये है कि आधा से अधिक विधायक अपसेट हैं।

Alpesh Thakor: It was our decision & the voice of my conscience that we don't want to be here. We want to work for our people & the poor with help of the govt...Wait and watch, more than 15 MLAs are leaving Congress , everyone is distressed. More than half of the MLAs are upset. https://t.co/3HtNhItl3e