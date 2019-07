नई दिल्‍ली। भाजपा सांसद रमा देवी पर सपा नेता आजम खान के बयान को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर हिन्‍दुस्‍तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री जीतन राम मांझी ( HAM Leader Jitan Ram Manjhi ) ने रविवार को बयान देकर इसे और तूल देने की कोशिश की है।

#WATCH Hindustani Awam Morcha leader& ex Bihar CM Jitan Manjhi: When brother sister meet they kiss, is it equal to sex? Mother kisses son, son kisses mother,is it sex? Azam Khan's remark(on BJP's Rama Devi) is being misinterpreted. So he should apologize but not resign (27.7) pic.twitter.com/bOUzxbH9rX