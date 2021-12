नरम पड़े कांग्रेस नेता हरीश रावत? हाईकमान के दखल पर बोले मेरा ट्वीट तो रोजमर्रा जैसा ही था

कांग्रेस में काम करने की स्वतंत्रता न होने और राजनीति से संयास लेने के बयान के बाद अब उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत नरम पड़ गए हैं। इस मामले पर कांग्रेस हाईकमान के दखल पर अब हरीश रावत ने कहा कि मेरा ट्वीट रोजमर्रा जैसा ही था।

नई दिल्ली। कांग्रेस में काम करने की स्वतंत्रता न होने और राजनीति से संयास लेने के बयान के बाद अब उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत नरम पड़ गए हैं। इस मामले पर कांग्रेस हाईकमान के दखल पर अब हरीश रावत ने फिर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कल किए गए अपने ट्वीट्स को रोजमर्रा जैसा ही बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान में कुछ खास नहीं था, लेकिन आज का अखबार पढ़ने के बाद लगा कि कुछ खास है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मेरे ट्वीट्स को पढ़कर बड़ी मिर्ची लग गई है।

