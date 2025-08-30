त्योहारी सीजन में अनहोनी से बचाव के लिए रेलवे स्टेशन पर बनेंगे होल्डिंग एरिया

त्योहारी मौसम में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए हजारों विशेष ट्रेन सेवाओं के संचालन का फैसला लिया है। बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ही करीब 12000 से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई गई है। 21 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिनके माध्यम से कुल 2024 अतिरिक्त फेरे सुनिश्चित किए जाएंगे। यह विशेष ट्रेंने हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, पटना, गया, दरभंगा, मुजफ़्फ़ऱपुर, कोलकाता, सियालदह, हावड़ा, मुंबई, सूरत, वडोदरा, चेन्नै, कोयंबत्तूर, मदुरै, भुवनेश्वर, पुरी, सम्बलपुर, रांची, टाटानगर, प्रयागराज, कानपुर, बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, कोटा से संचालित की जाएंगी।