राजनीति

त्योहारी सीजन में अनहोनी से बचाव के लिए रेलवे स्टेशन पर बनेंगे होल्डिंग एरिया

-रेल मंत्री वैष्णव ने किया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण -पूजा स्पेशल ट्रेनों के 2024 अतिरिक्त फेरे की घोषणा

नई दिल्ली

Shadab Ahmed

Aug 30, 2025

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी अनहोनी से बचाव के लिए रेलवे ने अभी से स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बन रहे होल्डिंग एरिया बनाने के काम को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देखा और मौजूद अधिकारियों को इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ के सुचारू प्रबंधन के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के अजमेरी गेट की ओर एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। होल्डिंग एरिया में साढ़े सात हजार यात्रियों के बैठने का इंतजाम होगा, जिसको तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। वहीं पूरे एरिया को एआइ से लैस सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा। वर्तमान में, इस होल्डिंग क्षेत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस होल्डिंग क्षेत्र के निर्माण के दौरान एटीएम काउंटरों, इलेक्ट्रिक हाईमास्ट, मोबाइल टावर, प्रीपेड टैक्सी स्टैंड और दिल्ली पुलिस केबिन को स्थानांतरित करने का काम चल रहा है।

ऐसा होगा होल्डिंग एरिया

1. प्री-टिकटिंग एरिया: 1950 वर्ग मीटर, इस जगह पर व्यस्त समय में लगभग 2700 यात्री बैठ सकेंगे।

2. टिकटिंग एरिया: 2288 वर्ग मीटर, जिसमें यात्रियों की सुचारू आवाजाही के लिए 3100 यात्री बैठ सकते हैं।

3. टिकट-पश्चात क्षेत्र: 1570 वर्ग मीटर, जिसमें लगभग 1350 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। यहां कतार में लगाने, सुरक्षा जांच और सामान की स्कैनिंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है।

पूजा स्पेशल ट्रेनों के 2024 अतिरिक्त फेरे की घोषणा

त्योहारी मौसम में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए हजारों विशेष ट्रेन सेवाओं के संचालन का फैसला लिया है। बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ही करीब 12000 से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई गई है। 21 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिनके माध्यम से कुल 2024 अतिरिक्त फेरे सुनिश्चित किए जाएंगे। यह विशेष ट्रेंने हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, पटना, गया, दरभंगा, मुजफ़्फ़ऱपुर, कोलकाता, सियालदह, हावड़ा, मुंबई, सूरत, वडोदरा, चेन्नै, कोयंबत्तूर, मदुरै, भुवनेश्वर, पुरी, सम्बलपुर, रांची, टाटानगर, प्रयागराज, कानपुर, बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, कोटा से संचालित की जाएंगी।

30 Aug 2025 12:43 pm

