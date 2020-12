Hyderabad Election Result: ओवैसी के सहारे टीआरएस, शाह बोले- तेलंगाना को PM पर भरोसा

नई दिल्ली। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने उम्मीद के मुताबिक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार रंग लाया और पार्टी ने 04 सीट से 48 तक पहुंचने का शानदार सफर तय कर डाला। वहीं सत्तारधारी दल टीआरएस को चुनाव में परिणामों में 55 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो रही लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले तगड़ा नुकसान हुआ है।

वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने पिछले परिणाम को कायम रखने में कामयाब रही।

परिणामों के साथ ही मेयर बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जबकि पिछली बार टीरआरस बहुमत के साथ अपना मेयर बनाने में सफल रही थी, लेकिन इस बार केसीआर ओवैसी के सहारे हैं। एआईएमआईएम का सहयोग से ही वे अपना मेयर बना पाएंगे।

150 वार्डों वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 75 है, ऐसे में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। जाहिर है कि अब मेयर पद के लिए जो तीन बड़ी पार्टी हैं, उनमें से दो को साथ आना होगा। तेलंगाना में टीआरएस और एआईएमआईएम काफी समय से साथ रहे हैं। ऐसे में दोनों नगर निगम में साथ आ सकते हैं।

मेयर की डील विधानसभा तक चलेगी!

बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते अब केसीआर पर दबाव बनना तय है। यही वजह है कि उन्हें आगे होकर अपना मेयर बनाने के लिए एआईएमआईएम के पास जाना होगा।

वहीं ओवैसी मेयर बनाने में सहयोग देने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव जो 2023 में होना है, उसके लिए भी डील कर सकते हैं। यानी केसीआर के लिए मेयर की डील विधानसभा तक चलाने का दबाव होगा।

ओवैसी का शाह और योगी पर तंज

अपनी जीत से खुश नजर आए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा जहां-जहां शाह और योगी गए वहां बीजेपी को नुकसान हुआ।

ओवैसी ने कहा जहां योगी आदित्यनाथ ने आकर सर्जिकलस्ट्राइक की बात कही थी वहां डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गई। ओवैसी ने कहा हम बीजेपी के साथ लोकतांत्रितक तरीके से लड़ेंगे। बीजेपी को विधानसभा में ऐसी सफलता नहीं मिलेगी।

