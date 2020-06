India-China Dispute: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक आज, कई पार्टियों को बुलावा नहीं

नई दिल्ली। लद्दाख में भारत-चीन के बीच तनाव ( india-china dispute ) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने आज यानी शुक्रवार शाम पांच बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सर्वदलीय बैठक ( all party meeting ) बुलाई है। मीटिंग में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हिस्सा लेंगे, हालांकि अभी तक इसके लिए कई पार्टियों के प्रमुखों को न्योता नहीं दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक अभी तक आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बैठक ( All Party meet PM Modi ) में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नाराजगी जाहिर की है।

संजय सिंह ने गुरुवार रात एक ट्वीट कर लिखा, "केन्द्र में एक अजीब अहंकार ग्रस्त सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है 4 सांसद हैं देश भर में संगठन लेकिन किसी महत्वपूर्ण विषय पर भाजपा को AAP की राय नही चाहिये कल की बैठक में प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे पूरे देश को इंतज़ार है?"

इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने लिखा, "बिहार में 80 विधायकों के साथ आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के राज्यसभा में पांच सांसद हैं। पीएमओ और रक्षा मंत्री बताएं कि गालवान वैली मामले पर आयोजित सर्वदलीय बैठक से आखिर किस कारण आरजेडी को दूर रखा गया?"

इस सर्वदलीय बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। बयान के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री से फोन पर चर्चा करने के बाद शुक्रवार को आयोजित होने वाली बैठक के बारे में उन्हें सूचना दी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी होंगी

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगी। राज्य सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम शुक्रवार शाम बैठक में अन्य राजनीतिक पार्टी के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगी।

And the same is for @RJDforIndia ...80 MLAs in Bihar.. (Single largest party in Bihar) and 5MPs in #RajyaSabha

...What makes you to exclude us on #AllpartyMeet on #GalwanValley ..@PMOIndia @DefenceMinIndia https://t.co/rSWASjDQBe