Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

जंगली जानवरों से फसल नुकसान और धान जलभराव पर बीमा कवर

-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार, किसानों को मिलेगी राहत

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed

Nov 19, 2025

Shivraj Singh's tweet angered over the issue of 11 questions of farmers

Shivraj Singh's tweet angered over the issue of 11 questions of farmers। फोटो: पत्रिका

नई दिल्ली। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक समावेशी और किसान हितैषी बनाते हुए जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान तथा धान जलभराव को औपचारिक रूप से बीमा दायरे में शामिल कर दिया है। नई प्रक्रियाएं खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू होंगी। यह कदम लंबे समय से राज्यों और किसानों की मांग रही है।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई व्यवस्था के तहत जंगली जानवरों के फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी में पांचवें ऐड-ऑन कवर के रूप में मान्यता दी है। राज्य सरकारें प्रभावित जिलों/बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी और जंगली जानवरों की अधिसूचित सूची जारी करेंगी। नुकसान की रिपोर्ट किसान को 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग्ड फोटो के साथ दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही धान जलभराव को भी स्थानीयकृत आपदा के रूप में फिर से शामिल कर दिया गया है, जिसे 2018 में हटाए जाने के बाद किसान लगातार बड़ी सुरक्षा-खामी का सामना कर रहे थे। तटीय एवं बाढ़ प्रभावित राज्यों में धान उगाने वाले किसानों को अब समयबद्ध और पारदर्शी दावा निपटान का लाभ मिल सकेगा।

यह जानवर पहुंचा रहे नुकसान

देशभर में हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जानवरों से फसल नुकसान की समस्या लगातार बढ़ रही है। खासकर वन क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में बसे किसानों के लिए। वहीं तटीय राज्यों में हर वर्ष भारी जलभराव धान उत्पादन को प्रभावित करता है।

इन राज्यों को मिलेगा लाभ

ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को सीधी राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Nov 2025 01:09 pm

Hindi News / Political / जंगली जानवरों से फसल नुकसान और धान जलभराव पर बीमा कवर

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

रेलवे के क्रांतिकारी बदलाव से घर बनाना हो जाएगा सस्ता

नई दिल्ली

Congress: एसआइआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

नई दिल्ली

फडणवीस ने शिंदे के सामने शिवसेना के मंत्रियों को फटकारा, कहा- आप करे तो सही, भाजपा करे तो गलत

Devendra Fadnavis Eknath Shinde
मुंबई

अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत

अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत
राष्ट्रीय

शिंदे मौजूद, लेकिन शिवसेना के सभी मंत्री कैबिनेट बैठक से गायब! महायुति में क्यों मची घमासान?

Devendra Fadnavis Eknath Shinde
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.