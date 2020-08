Jammu and Kashmir: आतंकियों के निशाने पर BJP Worker, चार नेताओं ने सौंपा इस्तीफा

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ( Jammu and Kashmir BJP ) को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ( Union Territory of Jammu and Kashmir )

में भाजपा नेताओं ( BJP leaders ) के इस्तीफों का सिलसिला जारी है। रविवार को पार्टी के और चार नेताओं ने हाई कमान को अपना इस्तीफा भेज दिया। जबकि, इससे पहले भी कई नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। दरअसल, जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) के बड़गाम ( Budgam ) में भाजपा के चार नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने वाले इन नेताओं में महासचिव बड़गाम और महासचिव एमएम मोर्चा बड़गाम शामिल हैं। आपको बता दें कि रविवार को घाटी में आतंकियों न भाजपा ( Terror Attack on BJP Leaders ) के एक कार्यकर्ता पर हमला कर दिया था। इस हमले में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। ऐसे में कई नेताओं का इस्तीफा इस घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

भाजपा कार्यकर्ता को आतंकवादियों ने गोलीमार दी

ताजा जानकारी के अनुसार मध्य कश्मीर के बड़गाम भाजपा कार्यकर्ता ( BJP Worker ) को आतंकवादियों ने गोलीमार दी। इस घटना में कार्यकर्ता की जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार आतंकियों ने भाजपा के जिस कार्यकर्ता पर हमला किया है, उसकी पहचान जमाल नजर के पुत्र अब्दुल हमीद नजर (38) की रूप में हुई है। अब्दुल हमीद नजर ( Abdul hameed Nazar ) कश्मीर के मेहिदपोरा का निवासी है।

भाजपा कार्यकर्ताओं पर आतंकी हमलों के घटनाएं तेज

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में ही जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) अलग-अलग जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर आतंकी हमलों के घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इससे तीन दिन पहले कुलगाम के काजीगुंड ब्लॉक स्थित वेस्सु गांव में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच सजाद अहमद ( Bharatiya Janata Party sarpanch Sajad Ahmed ) पर आतंकियों ने हमला बोल कर उसकी हत्या कर दी थी।