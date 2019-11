जम्मू-कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, उपराज्यपाल ने की घोषणा

नई दिल्ली। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। यह घोषणा उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने गुरुवार को की। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासन होने के साथ-साथ अपनी विधानसभा भी होगी और यहां जनप्रतिनिध चुने जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

दरअसल मुर्मू जिला रियासी में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तलवाड़ा में पुलिस जवानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने घाटी में पुलिस की कार्यप्रणाली की भी सराहना की।

