जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अमरनाथ यात्रा के बाद: चुनाव आयोग

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए एकबार फिर सुगबुगाहट शुरु हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस साल के आखिर में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनावी कार्यक्रम को लेकर आयोग की ओर से कहा गया है कि तारीखों का ऐलान अमरनाथ यात्रा के समापन के बाद किया जाएगा।

Election Commission: Commission will keep on regularly and on real time basis monitoring the situation in Jammu and Kashmir, taking inputs from all necessary quarters and after the conclusion of Amarnath Yatra will announce poll schedule. https://t.co/pVRcFs7nH6