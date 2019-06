नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत ने एकबार फिर EVM में गड़बड़ी के जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, इसपर भरोसा नहीं होता है। हमें एकबार फिर बैलेट पेपर ( ballot papers ) पर लौटना होगा। इसके साथ ही ममता ने ईवीएम की जांच के लिए एक समीति बनाने की मांग की है।

West Bengal Chief Minster Mamata Banerjee: BJP is trying to spread fake news about West Bengal. TMC will campaign from door to door. Save democracy, we don't want EVMs, return to ballot. There should be a fact finding committee on EVMs. pic.twitter.com/CjNIxo7lQU