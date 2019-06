इफ्तार पर विवाद: अमित शाह ने गिरिराज सिंह को दी चेतावनी, कहा- संभलकर बोलें

नई दिल्ली। ईद से एक दिन पहले दावत-ए-इफ्तार को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) पर तीखा हमला बोला। इसके बाद तो सियासी बयानों और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आने लगी। पानी जब सिर से ऊपर होने लगा तो गृहमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ( Amit Shah ) का सामने आना पड़ गया। शाह ने गिरिराज सिंह को फोन किया और जमकर फटकार लगाई।

BJP President Amit Shah has called and asked Union Minister Giriraj Singh to avoid making statements (Singh tweeted pictures & commented on Bihar CM Nitish Kumar and other leaders attending 'Iftar' parties) pic.twitter.com/Wgc5XzOba3