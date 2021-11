Jammu Kashmir: कांग्रेस को बड़ा झटका, कई नेताओं ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, चार पूर्व मंत्री भी शामिल

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress )के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब और राजस्थान में बमुश्किल अंदरुनी कलह पर लगाम लगी ही थी, कि अब एक और राज्य से पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ( Gulam Nabi Azad ) खेमे से जुड़े पदाधिकारियों ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं ने बकायदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) को खत लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा है।

A group of Congress leaders from Jammu & Kashmir submit their resignation to party's interim chief Sonia Gandhi "in protest of non-providing of opportunity of being heard about retrospection of INC affairs in J&K."