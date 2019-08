नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( union minister prakash javadekar ) ने जम्‍मू और कश्‍मीर ( Jammu-Kashmir ) मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे को खारिज कर दिया है। उन्‍होंने कश्‍मीर घाटी के हालात पर बयान देते हुए उन लोगों को निशाने पर लिया जो कश्‍मीर घाटी में स्थिति बिगड़ने की बात कर रहे हैं।

उन्‍होंने कहा कश्‍मीर पूरी तरह से शांत हैा पिछले छह दिनों में आंसू गैस का एक भी गोला नहीं छोड़ा गया। उन्‍होंने कांग्रेस के नेताओं का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

Union Minister Dr Jitendra Singh on Rahul Gandhi's statement on J&K: It wasn't the decision which would have pleased or music to the ears of Rahul Gandhi and allies, as they are the ones actually who have flourished&thrived in an atmosphere of uncertainty and fear-mongering.