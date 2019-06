JDS ने पार्टी नेताओं पर टीवी शो में भाग लेने और मीडिया में बयान देने पर लगाई रोक

नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव में भाजपा से मिली करारी शिकस्‍त के बाद जेडीएस के कार्यकारी अध्यक्ष एमएस नारायणराव नेे पार्टी प्रवक्‍ताओं के नाम नया फरमान जारी किया है। पार्टी की ओर से जारी फरमान में उन्‍होंने पार्टी के सभी नेताओं, प्रवक्ताओं और विधायकों के टेलीविजन शो में शामिल होने और मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी है। उन्‍होंने कहा है कि ऐसा करना पार्टी के आदेशों का उल्‍लंघन और अनुशासनहीनता माना जाएगा।

