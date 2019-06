JDU कार्यकारिणी की पटना में बैठक जारी, झारखंड चुनाव को लेकर हो सकता है अंतिम फैसला

नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव 2019 में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को मिली भारी सफलता के बाद पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में जारी है। जेडीयू राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं। बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम फैसला आने की उम्‍मीद है।

50 सदस्‍य बनाने का लक्ष्‍य

लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद पार्टी की नजरें अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। इसको लेकर संगठन के विस्तार और मजबूती पर जोर दिया जा सकता है। हाल ही में जेडीयू ने 50 लाख नए सदस्य पार्टी से जोड़ने का फैसला लिया था। इस अभियान पर काम जारी है।

JDU National Executive meeting underway in Patna. Bihar Chief Minister Nitish Kumar present along with leaders Prashant Kishor,Bashistha Narain Singh and KC Tyagi. pic.twitter.com/QMq4l7g8Tj